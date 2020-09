'Chicho' Serna y su reflexión sobre la llegada de James a Inglaterra

James Rodríguez está a tan solo horas de ser presentado oficialmente en Everton, como el gran fichaje de la temporada. Su última etapa en el Real Madrid no fue la mejor, y esto desencadenó en que el colombiano tomara la decisión de abandonar España, para darle un nuevo rumbo a su carrera.

La opiniones sobre la llegada de James a la Premier League están divididas, y en este contexto, uno de las personalidades que salió a defender al volante de la Selección Colombia, fue Mauricio 'Chicho' Serna, quien en una entrevista con el periodista Jorge Pazmiño, aseguró que hay que esperar a que pasen los días, para poder opinar sobre si fue, o no fue, una decisión correcta, la que tomó el jugador de 29 años:



"Como se atreven a decir, que, (James) no tomó una buena decisión si apenas esta llegando. Entonces si ahora en Inglaterra mete 20 goles, qué van a decir los que dicen hoy que no tomó una buena decisión. Hay que darle tiempo al tiempo, y si es confirmado que va al Everton es porque el técnico tiene mucho que ver, y quizás de los mejores momentos que vivió James en el Real Madrid, tiene que ver con Ancelotti", precisó el exmediocampista de Boca Juniors.



Asimismo, Serna aseguró que James tuvo algo de culpa en que no se pudiera consolidar con el Real Madrid, sin embargo, dejando esos inconvenientes atrás, el exvolante de Atlético Nacional considera que el colombiano debe ir a un club en donde pueda ser feliz:



"James es nuestro 'crac', James es nuestro Messi, y creo que tanto tiene de largo como de ancho para que no se haya podido consolidar en el Real Madrid. Ahora, cuando vos evalúas, en el Madrid juega Kroos, Modric... Cada técnico confía en unos jugadores, y si yo, en vez de luchar para conseguir ese lugar me hago del otro lado, cada vez el técnico me hace más lejos".



"Entonces, para mí, James tiene algo de culpa, pero hay que estar en la situación de James, fue goleador de un Mundial, figura en el Real Madrid, fue al Bayern y rindió muy bien, y que no le den tantas posibilidades en el Real, te toca el ego. Yo creo que James tiene que ir a donde sea feliz", finalizó.