¿Botafogo reactivaría fichaje de James? Giro inesperado para el diez

Após ter mais contatos com John Textor, criar boa relação com o americano e sem propostas do futebol europeu, o meia James Rodriguez pode reconsiderar uma proposta do Botafogo.



Para quem não lembra, o Botafogo chegou a formalizar duas propostas para o meia colombiano.



(@goal) pic.twitter.com/L9VbCvMtME