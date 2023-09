Mensaje para James Rodríguez: no es primera opción en Sao Paulo

James Rodríguez lo tiene claro: hoy no es primera opción para el técnico Dorival Junior en el equipo principal del Sao Paulo de Brasil.

El colombiano no jugó el pasado fin de semana, y este miércoles es titular en el partido contra Fortaleza, en la jornada 24 del Brasileirão 2023. Sin embargo, la alineación del equipo paulista deja claro que James sigue siendo una alternativa.

🇾🇪 O Tricolor está escalado!



⚽️ São Paulo x Fortaleza

🏟 Morumbi

⏰ 21h30

🏆 Brasileirão (24ª rodada)



📺 Globo e Premiere

🎙 SPFC Play#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/3oaYu2UnRB — São Paulo FC (@SaoPauloFC) September 20, 2023

¿Por qué Sao Paulo no juega este miércoles con sus habituales titulares? El técnico Dorival Junior decidió poner un XI con jugadores que normalmente son suplentes, liderado por el colombiano James Rodríguez, para darle descanso y cuidar a sus titulares de costumbre.



El próximo domingo, 24 de septiembre, Sao Paulo enfrentará a Flamengo en el estadio de Morumbí, en el partido de vuelta de la Copa de Brasil. El juego de ida lo ganó el equipo paulista 0-1 en el Maracaná, así que guardó a sus titulares para no fallar en la final de vuelta.



Por el momento, James no es primera opción en su equipo, pero deberá aprovechar cada oportunidad para ganar nivel y luchar por un puesto en el equipo principal.