Dos juegos y humildad: lo que le falta a James para volver a Selección

El primer paso era estar en un equipo donde sepa que pueda jugar. Hecho. Ahora, ¿qué le falta a James Rodríguez para regresar a la Selección Colombia? Sencillo: dos partidos y una alta dosis de humildad.

El 10 colombiano ahora luce la camiseta del Al Rayyan y, aunque ha pedido paciencia y un par de unidades de entrenamiento, tiene el tiempo en contra para regresar a la convocatoria de Reinaldo Rueda, de cara a los partidos contra Uruguay (7 de octubre), Brasil (10) y Ecuador (14).



Lo que tiene son dos partidos antes de que su publique el nuevo llamado. El primero será este lunes, 27 de septiembre a las 11:30 (hora colombiana), día en que Al Rayyan recibirá a Al-Khor. Se trata de un rival que no parece ser el más amenazante, pues ocupa la última posición de la tabla en la liga local, con solo 1 punto en tres salidas y una comprometida situación con el descenso. Fácilmente podría ser una oportunidad de estrenarse sin más demoras: nadie le pide que haga doblete de chilena, con sumar minutos en cancha es suficiente.



Pero si al final no estuviera convencido, tendría una última opción el sábado 2 de octubre (11:15 a.m. hora colombina), en la visita a Al-Ahli: el oponente aparece en la novena casilla de la tabla, con los mismos dos puntos de Al Rayyan peor mejor diferencia de gol (-1 por -2 del equipo de Laurent Blanc).



Aquí el tema es jugar, recuperar continuidad y confianza y así el regreso, después de 11 meses, tendrá luz verde.



"En la medida en que James pueda jugar será bienvenido para todos... Indudablemente que todo va a pasar por lo que significa su actualidad. Lo que queremos es que todos nuestros jugadores tengan continuidad", dijo el DT el pasado Primero de septiembre. James contará con un mes, a partir de ese mandato, para ponerse a tono. Tiene el respaldo de los capitanes del equipo, que presionan para que vuelva a ser convocado. Otras vez, como siempre, la pelota está en sus pies.