James Rodríguez es apuntado en Brasil: los dos equipos que lo quieren

Corre el tiempo y James Rodríguez está pendiente del mercado de fichajes, pues su deseo es irse de Al-Rayyan de Catar. Sin embargo, el sueño del mediocampista es volver a Europa, pero desde el Viejo Continente no aparece un club que haya hecho una oferta formal por el colombiano.



Se dice que Jorge Mendes, agente de James, ha ofrecido al ‘10’ a varios clubes, pero el aparente interés de algunos equipos no se ha visto consolidado en un ofrecimiento económico, pues no quieren pagar la cláusula que lo ata al club catarí, y también ven en su salario una imposibilidad para fichar al colombiano.



Sin embargo, desde Brasil podría llegar la tabla de salvación para James, pues dos equipos, que son rivales históricos, han sonado en las últimas horas por un posible interés por el colombiano.



Es así que han mencionado a Flamengo como opción para James. Luego de fichar al chileno Arturo Vidal, van por otra figura, que en principio era el brasileño Oscar; sin embargo, las negociaciones con el fútbol chino no han sido fáciles, y el nombre de James Rodríguez empezó a tomar fuerza como opción.



Por su parte, el periodista Jorge Nicola también habló de una posibilidad del Botafogo, otro equipo de Rio de Janeiro que quiere convencer a James para que juegue en Brasil. Aunque aseguró que la chance es pequeña.