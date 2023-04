¿Futuro de James está en la Kings League? Hay novedades

James Rodríguez dejó el Olympiacos de Grecia y pese a que mantenía un buen nivel y ritmo de competencia, el volante decidió junto con el club terminar el contrato por mutuo acuerdo y de esta manera el volante quedó como jugador libre.

Por ahora, la única versión es que ambas partes terminaron en buenas condiciones, mientras que hay otras versiones que indican que la llegada del técnico José Anigo habría sido el punto de quiebre para que el colombiano decidiera poner fin a su estadía en el fútbol griego. Por ahora, lo único cierto es que el James se fue del club y no se sabe con exactitud su futuro.



Sin embargo, en las últimas horas ha surgido una información desde España donde se relacionó a James Rodríguez con la Kings League, competencia que dirige el exfutbolista Gerard Piqué.



Una vez estallada la bomba de que James quedó como jugador libre, el club Los Troncos de la Kings League envió un guiño a James y le propuso jugar en su equipo, pero después de que eso generara un boom en España, el presidente del equipo Perxitaa tuvo que emitir una transmisión donde aclaró el tema del colombiano.



El streamer Perxitaa, dueño de Los Troncos FC, aseguró en una transmisión que todo fue en broma, pero al ver el gran interés de algunos por ver a James Rodríguez en la Kings League, decidió contactarse con el colombiano por medio de otro futbolista y le puso sobre la mesa si en verdad le gustaría jugar esta competencia.





​De inmediato, James le respondió de manera jocosa al dueño del club y le dijo que por ahora no, pero que a sus 38 años le gustaría jugar la Kings League, dejando abierta esa posibilidad para el futuro.



"Yo no he hablado con James ni nada, pero “le pregunté a un futbolista y me dijo, ¿quieres que le pregunte? Y le dije, pregúntale y luego de un rato le dije que si lo había dejado en visto y me respondió que ha visto algo, envié un emoji de que sería bueno y James dijo que va a venir cuando tenga 38 años”, finalizó Perxitaa para aclarar que su llegada ahora a la Kings League es imposible.