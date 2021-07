James Rodríguez ya está con Everton: AC Milan no desiste en ficharlo

James Rodríguez fue noticia este lunes en Inglaterra. El colombiano se presentó a la pretemporada del Everton, en el primer día de trabajos de Rafa Benítez como entrenador. Así, se le bajó el volumen a la posible salida del volante a causa de la partida de Carlo Ancelotti del banquillo ‘toffee’, y el arribo del entrenador español, con quien tiene una mala experiencia en Real Madrid.



James llegó con la mejor actitud a Liverpool, incluso pasó un momento con aficionados y luego se puso a disposición para las pruebas médicas y físicas. Está agradecido con Everton y llegó puntual a la primera cita.



Sin embargo, las posibilidades de salida del club inglés siguen intactas. AC Milan se ha convertido en el principal favorito a quedarse con James, pues perdió al tuco Hakan Çalhanoğlu -se fue a Inter de Milán- y necesita reforzar su plantel con jugadores de categoría para competir en la próxima Champions League.



¿Por qué se presentó entonces al Everton? Fácil: James tiene un contrato vigente, es trabajador del Everton, y no puede arriesgarse a una multa u otro castigo por parte del club. Cumplió con su deber, como el resto de sus compañeros que no están con sus selecciones, pero Rodríguez sabe que Jorge Mendes, su agente, se sigue moviendo para conseguirle nuevo club.



Mendes estaría esta semana en Italia, según versiones de prensa en el país de la bota, pues quiere acelerar las negociaciones con el ‘rossonero’ para que haga una oferta oficial al Everton. En principio, las cifras con el jugador estarían acordadas y no tienen mayor problema; el objetivo es convencer a Everton de dejarlo ir a un precio considerable.



Se espera también que Rafa Benítez dé un visto bueno para la salida de James Rodríguez, y así evitar una temporada trumática para el colombiano, pues si no es del gusto del español, estaría condenado a un año intermitente, siendo actor de reparto y no protagonista.