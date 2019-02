¿James Rodríguez dice adiós al Real Madrid?: estaría en lista de venta

James Rodríguez sigue dando de qué hablar en Real Madrid, aunque su presente esté con Bayern Múnich. El colombiano, quien está a préstamo, estaría en la lista de los jugadores a vender por el conjunto merengue a mitad de año, en caso de volver a España.

Futbolistas como Bale, Isco, Marcelo y Keylor Navas estarían en la libreta de salida, además de Kovacic y el colombiano James Rodríguez, quienes están a préstamos en otros clubes.



Recordemos que el Bayern tiene la decisión de tener o no a James Rodríguez, pues tiene hasta mitad de año para confirmar si se usará o no la opción de compra por el colombiano. En caso de no hacerse uso, el '10' debería regresar al club que tiene sus derechos, Real Madrid.



En los medios de España, se comenta que Florentino tendría en carpeta a Eden Hazard y Kylian Mbappé, por lo que debe vender (y muy bien) para poder traer a las dos estrellas del fútbol europeo.