¿No te vistas que no vas? James y la final de Sao Paulo vs Flamengo

James Rodríguez y el caso medio lleno: ha empezado a jugar partidos completos sin presentar novedades médicas. James Rodríguez y el vaso medio vacío: sus fallos han sido importantes en medio de una gran expectativa y, a la hora de las finales, prefieren no arriesgarlo.

Cada quien verá la historia como le parece. Lo cierto es que el colombiano viene de estrenarse como goleador en Sao Paulo su nuevo equipo, pero también de fallar un penalti vital.



El zurdo jugó sus primeros 90 minutos y marcó en la caída 1-2 de su equipo contra Fortaleza por el Brasileirao, pero la erró desde los 11 pasos y ahora su equipo está peligrosamente cerca del descenso.



Por eso, porque en todo caso el técnico Dorival Júnior no quiere correr riesgos innecesarios, la decisión de cara a la final de la Copa de Brasil, este domingo contra Flamengo (2:00 p.m. hora colombiana), no le gustará a James.



“De esta forma, el probable equipo que saldrá al campo es: Rafael, Rafinha, Arboleda, Beraldo y Caio Paulista; Pablo Maia, Alisson, Rodrigo Nestor y Wellington Rato; Lucas Moura y Calleri”, aseguró Globo Esporte.



De esta manera, el destino sería nuevamente el banquillo. Vale decir que el colombiano fue suplente en la final de ida (1-0) y no ingresó.



El creativo suma 6 partidos en Sao Paulo entre el Brasileirao y la Copa Sudamericana, con 1 gol en la cuenta. La Copa, al parecer, será una asignatura pendiente.