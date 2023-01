James despierta los elogios: 'En 10 años diré que jugué contra él'

Olympiacos viene de dejar afuera al Atromitos en la Copa de Grecia, en un partido en donde Marcelo Vieira volvió a figurar desde el arranque y marcó un gol en el empate a dos tantos. Los rojiblancos acudieron al marcador global para quedarse con el paso a los cuartos de final de la competencia. No obstante, en dicho partido, Míchel González no convocó a James Rodríguez dándole descanso pensando en la liga.



James Rodríguez se ha ganado un lugar en la alineación titular del Olympiacos en el reciente torneo. Llegó como la figura que es y lo ha demostrado en la cancha, tanto así, que se ha ganado los elogios de compañeros, director técnico y hasta de rivales que lo han enfrentado destacando su talento. Dos jugadores que disputaron partidos contra el colombiano hablaron de esa sensación.

Tras el regreso a la actividad en Grecia, Olympiacos se midió contra Giannina en un empate a dos tantos que los rojiblancos empezaron con una victoria amplia, pero les lograron empatar. Claudiu Balan llegó en el mismo momento a la liga de Grecia que James Rodríguez y al enfrentarlo, no se lo podía creer, “ver qué futbolistas hay en cada equipo. Marcelo, James, Valbuena, Bakambu, Sokratis en el Olympiacos. En el AEK, Sidibe, que estuvo en el Mónaco, Vida, finalista del Mundial de 2018, Amrabat, exjugador del Málaga, Galata, Watford”.



Pero no solo destacó a otros jugadores que ha enfrentado, sino que le dedicó palabras especiales al colombiano. “Puede que ahora sea viejo, pero es un honor jugar contra jugadores así. Dentro de 10 años dirás “Jugué contra Marcelo, contra James””, explicó el jugador rumano del PAS Giannina, Claudiu Balan.



Claudiu Balan no fue el único en elogiar a James Rodríguez en su paso por la liga de Grecia. El griego Vassilis Manzis del Ionikos también resaltó el talento del cucuteño. "En líneas generales, James Rodríguez es un futbolista que siempre destaca sobre el terreno de juego, pero Fortounis, demuestra que ha vuelto con fuerza. Hoy no puedo destacar uno porque nadie se quedó atrás”, concluyó el delantero.