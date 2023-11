James Rodríguez es baja en Sao Paulo: ¡A pocos días de Eliminatorias!

James Rodríguez será la gran baja del Sao Paulo en su partido de este miércoles 8 de noviembre contra Red Bull Bragantino en el estadio Morumbí, en juego de la jornada 32 del Brasileirão 2023.



El volante colombiano fue descartado por el entrenador Dorival Junior, preciso cuando quería darle minutos antes de las Eliminatorias Sudamericanas. Y justamente, la cercanía a los partidos de las Clasificatorias de Conmebol, en la Selección Colombia están atentos a la salud de James.



El club brasileño informó las razones por las que Rodríguez no podrá jugar este miércoles. Según los informes oficiales del departamento médico, James “sintió molestias gastrointestinales” y por eso no estará en el partido contra uno de los candidatos al título de Liga.



Así, se espera que no sea de gravedad la molestia de James, pues este jueves se oficializará la convocatoria de Néstor Lorenzo para los partidos de la Selección Colombia en las fechas 5 y 6 de Eliminatorias: contra Brasil y Paraguay, el 16 y 21 de noviembre, respectivamente.