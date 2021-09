James se iría ya de Everton, ¿para dónde?: rumor en redes sociales

¿Qué es lo que pasa entre James Rodríguez y Everton? Los rumores porque no juega con Rafa Benítez son confusos y nadie cree que se esté diciendo la verdad. El colombiano dijo hace unos días que está bien físicamente para volver a jugar, pero en el club piensan otra cosa.



Este domingo, las redes sociales estallaron y James se convirtió en tendencia, por un rumor de que el cafetero está en conversaciones con el club ‘toffee’ para desvincularse esta misma temporada, a pesar de que le queda un año de contrato.



¿Y para dónde se va a ir James a esta altura de la temporada, con el mercado de fichajes cerrado en toda Europa?



Según la cuenta @ElBobble, en Twitter, “Everton y James Rodríguez siguen en conversaciones para separarse. El Everton ya está en conversaciones con un club de los Emiratos Árabes Unidos, donde la ventana de fichajes tiene unos días más para cerrar”.



La sorpresiva publicación alertó a los hinchas de Everton, que lamentan esa posible salida de ser cierta. Las principales cuentas partidarias, que cubren el día a día del club de Liverpool, han replicado el rumor.



Everton and James Rodriguez remain in talks to part ways.



Everton and James Rodriguez remain in talks to part ways.

Everton are now in talks with a club from the UAE, where the transfer window has a few more days until it closes 🔵 — The Bobble (@ElBobble) September 19, 2021

