James reveló pelea con Benítez: su edad originó salida de Everton

James Rodríguez encontró su lugar en el mundo y en Olympiacos está viviendo un gran momento desde que arribó a la Liga de Grecia, logrando tener mayores minutos y protagonismo que le ha valido regresar a la Selección Colombia.



A pesar de que James no habla constantemente con la prensa sobre su situación deportiva, sí habló durante un stream con su compañero Ricardinho y reveló grandes detalles del infierno que le hizo sentir el técnico español Rafael Benítez durante su estadía en Everton, confirmando que no lo quería ver allí por no tener edad para jugar fútbol.



“El primer día de pretemporada con Everton, Rafael Benitez me dijo: tú ya estás mayor, tienes 30 años, yo prefiero tener gente joven, con jerarquía y que corra, así que búscate club. Yo le dije al gerente que ‘en tres meses Rafa Benítez estaba fuera, yo algo de fútbol sé. Yo ya estuve con él y es jodido. A los tres meses fuera y estaban últimos”, dijo contundente James Rodríguez.



De igual manera, James reconoció que después de salir de manera obligatoria de Everton, no tuvo otra opción que ir a Al Rayyan de Catar, pues su alto salario era imposible de pagar en ese momento por los clubes que lo pretendían y con el mercado cerrado, tuvo que salir hacia el fútbol asiático.



“Me fui a Catar porque en Everton, el entrenador no me quería y no iba quedarme sin poder jugar. Ese año tuve un par de problemas físicos y los clubes que me querían en Europa, no podían dar un salario como el que tenía. Pensé en Catar porque se acercaba la Copa del Mundo”, resaltó James durante el stream.



De igual manera, también habló sin problemas de Reinaldo Rueda y sus no convocatorias en Selección Colombia para Eliminatorias, admitiendo que tuvo también roces con él y alegó que los pocos partidos que estuvo no tuvo gran protagonismo y no le pudo demostrar que podía ser importante.



"Tuve un roce, no fue nada grave, pero no fui 6 partidos y en esos 6 hubiera podido hacer algo más. Fue muy injusto, pero en los últimos 4 partidos estuve y no hemos podido hacer las cosas bien, pero sí me va a quedar eso siempre", finalizó James.



Por el momento, James Rodríguez ha tenido regularidad en Olympiacos y de cara al Mundial 2026 con Néstor Lorenzo, espera seguir sumando minutos para ser importante en Eliminatorias.