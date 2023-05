James Rodríguez y su futuro: ¿en dónde jugará la próxima temporada?

La carrera de James Rodríguez ha sido de altibajos en los últimos años, y ahora mismo se encuentra sin equipo luego de su inesperada salida del Olympiacos de Grecia.



El colombiano lamentó su salida del equipo de El Pireo a pesar de su regularidad, pero reveló un problema que lo sacó del club griego: “Jugué 24 partidos en Olympiacos, anoté 7 goles. No me arrepiento de lo que he hecho, más cuando no te tratan bien, de una manera seria, y no te valoran lo que has hecho”, apuntó James en charla con Noticias RCN.



Así, James ya se enfoca en estar bien físicamente para buscar equipo en el próximo mercado de fichajes.



Y es que Rodríguez quiere estar en buen ritmo pensando en las Eliminatorias al Mundial 2026, por eso reveló sus deseos para su carrera y en qué equipos podría jugar.



“Creo que va a salir algo bueno. En Europa la temporada está acabando y el mercado está quieto, se moverá en junio o julio, y se verá quién quiera al ‘10’. Quiero seguir en Europa, en donde pueda jugar cada tres días, porque me siento bien físicamente y puedo dar más, porque tengo talento y calidad; me encanta trabajar, soy un profesional, así muchos duden, pero no me importa lo que se diga sobre mí, yo sé lo que soy”, comentó.