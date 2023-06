'Hubo una campaña en mi contra':James habló de su salida de Olympiacos

James Rodríguez tuvo su última experiencia a nivel de clubes en el Olympiacos de Grecia. El volante tenía contrato vigente, sin embargo, se conoció que llegaron a un acuerdo para rescindir su contrato y allí comenzaron las especulaciones.



Medios en Grecia afirmaban que el jugador frecuentaba lugares nocturnos y eso habría generado que no tuviera minutos en los últimos meses, sin embargo, el futbolista aclaró lo sucedido en un dialogo que sostuvo con Vicky Dávila en la Revista Semana.

“Yo nunca fui a sitios así. Y si hubiera ido, ¿por qué no lo iba a decir? No tengo problema. Cualquier persona o cualquier hombre puede ir a ese tipo de sitios. No te digo que nunca he ido porque sí lo he hecho. Pero en Grecia no fui”, dijo el volante.



“Hubo como un complot con alguna gente allá que tiene fuerza para hacer una pequeña campaña en mi contra. Han hablado con gente para que sacaran eso. Pero yo a esos sitios nunca fui”, añadió el futbolista de 31 años.



Por último, indicó que decidió tomar la decisión de irse de Olympiacos porque no valoraban su trabajo a pesar que era uno de los jugadores más determinantes del plantel. “Me estaba yendo bien, estaba haciendo una buena temporada, físicamente estaba bien también. Cuando no se dan las cosas de parte y parte, o cuando no valoran lo que has hecho durante todo el año, soy una persona bastante clara, de principios. Cuando no me valoran el trabajo que he hecho, me voy poniendo incómodo. No me estaba gustando. Al final hemos decidido acabar el contrato”.