James Rodríguez y su estado físico en Sao Paulo: ‘Dispuesto a ayudar’

James Rodríguez jugó por primera vez 90 minutos en Sao Paulo, y de paso anotó su primer gol con su equipo en el fútbol brasileño. Lamentablemente, el volante colombiano erró un penalti y Fortaleza venció 1-2 en el estadio Morumbí, en la fecha 24 del Brasileirão 2023.



James lamentó la derrota del Sao Paulo, en un partido que estaba destinado a ser especial para él. “Creo que estoy feliz por marcar el primer gol, pero triste porque el equipo perdió. Tenemos cuatro días para un partido muy importante. Creo que el equipo hizo un gran partido, pero hoy no tuvimos suerte”, aseguró James en charla con ‘Globo esporte’.



Luego de jugar el partido completo, a James le preguntaron por su estado físico, pues el técnico Dorival Junior no lo tiene como primera opción para su XI principal.



Así, el colombiano reveló su verdadero nivel y dejó claro que está listo para cuando el DT le dé la oportunidad: “Estoy bien. Estoy dispuesto a ayudar siempre. Sea cualquier juego. Ya sea en el Brasileirão, en la Copa do Brasil. Estoy contento porque jugué, pero triste porque el equipo perdió”, afirmó el ‘19’ del equipo paulista.



Sao Paulo jugará el próximo domingo, 24 de septiembre, el partido de vuelta de la final de la Copa do Brasil contra Flamengo, en el estadio Morumbí. El juego de ida lo ganó el equipo paulista por 0-1, así que podría salir campeón y James conseguiría su primer título en el fútbol brasileño.