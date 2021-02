¿Bueno, regular o malo? Rendimiento de James frente a los grandes

Culminó una nueva jornada de la Premier League y James Rodríguez fue noticia por anotar en el milagroso empate del Everton frente al Manchester United en el mítico Old Trafford.

​

Con ello, el colombiano completó su cuarto partido, de siete posibles, frente a un equipo del 'Big Six', nombre que se le da a los seis equipos más grandes de Inglaterra. Así le ha ido:

13/09/2020 - Tottenham 0-1 Everton: Jugó 92 minutos.



17/10/2020 - Everton 2-2 Liverpool: Jugó todo el partido, asistió a Michael Keane en el 1-0 parcial y días después se conoció que tuvo inconvenientes físicas tras un fuerte choque con Virgil Van Dijk.



7/11/2020 - Everton 1-3 Manchester United: Jugó 80 minutos.



12/12/2020 - Everton 1-0 Chelsea: No jugó.



19/12/2020 - Everton 2-1 Arsenal: No jugó.



23/12/2020 - Everton 0-2 Manchester United (cuartos de final en Carabao Cup): No jugó.



6/2/2021 - Manchester United 3-3 Everton: Jugó 69 minutos, marcó el 2-2 parcial tras pase de Doucuré y después del partido se conoció que tuvo un problema en su pantorrilla.



El próximo miércoles, Everton, pendiente de la evolución del colombiano, jugará contra Tottenham por FA Cup y la semana siguiente llegará una seguidilla brutal en Premier: Manchester City (L), Liverpool (V) y Chelsea (V).