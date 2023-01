Prensa griega enloquece con James: 'Tiene mucha personalidad'

Olympiacos sigue buscando la manera de recortar unidades en la tabla de posiciones con Panathinaikos en la cima en la clasificación general. Con muchos altibajos en cada jornada, el club que dirige el español Míchel González perdió la oportunidad de ponerse a cuatro unidades del líder de la Superliga de Grecia, pero en su visita al Atromitos, aunque Cedric Bakambu prendió la ilusión, el conjunto local salvó la derrota con la igualdad.



Como en cada jornada, James Rodríguez fue inicialista en el elenco del Olympiacos con la confianza completa de Míchel González. El colombiano es el jugador diferente en la institución rojiblanca y lo demuestra fecha tras fecha en el campo de juego. El club del Pireo se divierte al ritmo del cucuteño y todo pasa por la magia y la zurda del ex Real Madrid.



Contra Atromitos, James Rodríguez disputó los 90 minutos, y de acuerdo con la prensa de Grecia, le abonan mucho lo que le pedían en el Real Madrid, Bayern de Múnich, Everton, entre sus clubes en donde le pedían que corriera hasta el último segundo. Fue el diferente intentando asegurar los tres puntos que poco a poco se les fue escapando, pero toda acción peligrosa pasó por los pies del colombiano. La Gazzetta de Grecia es uno de los medios que habitualmente lo elogian y esta vez no fallaron con una reseña dedicada al colombiano. Kostas Nikolakopoulos inició así su relato, “¿Olympiacos ha traído a un futbolista de la talla de James Rodríguez, para tener a su alrededor a unos, no pocos, jugadores con una calidad tan diferente que sería imposible trabajar con él?”



Aunque no marcó ni tampoco asistió en el único tanto del Olympiacos, fue notable en el funcionamiento de Míchel González buscando asegurar el resultado. James Rodríguez fue el más activo en el ataque y estuvo desplazándose en cada lado de la cancha. Kostas Nikolakopoulos continuó destacando la magia del colombiano y le tiró un dardo a la plantilla poniendo como ejemplo al ex Real Madrid, “lo que vi ayer del Olympiacos fue cero personalidad de la gran mayoría de sus compañeros. Personalidad significa mostrar que quiero, pero también puedo lograr metas altas. El único que mostró personalidad fue James, aunque no fue la la locura, pero se notaba que hasta el último minuto estuvo persiguiendo, casi solo para hacer lo anterior, la diferencia, no se rendía, hacía pases constantemente, pero también fases terminadas”, complementó el periodista.



La Gazzetta no fue la única que dio una reseña del rendimiento de James Rodríguez que remató dos veces al arco y completó 80 de 86 pases intentados. En Thrylos24 también dedicaron palabras para el colombiano destacando que todo pasó por sus pies, “desde que Atromitos empató ante Olympiakos, James Rodríguez corrió sin parar para encontrar la manera de que el equipo hiciera el 1-2.Tras el empate 1-1 de Atromitos, el jugador que más destacó en el Olympiacos fue James Rodríguez. En general, el colombiano tuvo buena presencia en Peristeri, pero sobre todo en los últimos minutos bajó al medio campo y todos los ataques del equipo pasaban por sus pies”.



Además, en Thrylos24 le abonaron la actitud y la personalidad que demostró. También manifestaron que a James Rodríguez le tocó luchar en soledad, pues la formación de Míchel González y los cambios que realizó el español dejaban al colombiano sin muchos acompañamientos en la zona ofensiva. “Lo malo es que por los muchos cambios, así como por la extraña formación, James demostró que no tenía ningún apoyo para que el equipo atacara”, así culminaron el relato.