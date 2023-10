James Rodríguez sigue a la baja en Sao Paulo: pocos minutos y en deuda

Sao Paulo no la pasa bien en el Brasileirão 2023 y eso se transmite en todo el plantel; por eso, el colombiano James Rodríguez no tuvo una buena actuación este domingo, en el empate 1-1 con Athetico Paranaense, en la jornada 30 de la liga brasileña.



James no empezó como titular, y el técnico Dorival Junior decidió enviarlo al campo de juego hasta el minuto 74. Y en sus 16 minutos de actuación, el ‘19’ quedó en deuda, se vio errático y no pudo generar juego de peligro para el equipo paulista.



James está descendiendo su nivel, luego de un par de partidos en los que mostró jerarquía y hasta realizó asistencias de gol.



Contra Palmeiras, partido en el que su equipo cayó goleado, James fue titular y salió en el entretiempo. Ahora, el DT Dorival le da menos minutos, pero nada pudo hacer el cafetero para ayudar a su equipo.



Sao Paulo tiene 39 puntos, siete por encima de los equipos que luchan por no descender, confirmando una regular campaña en el Brasileirão 2023.



Sin embargo, el equipo paulista es el primer equipo brasileño confirmado en fase de grupos, pues se coronó campeón de la Copa de Brasil.