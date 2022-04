¿James Rodríguez a fútbol mexicano? 'Hay plata, nunca digo nunca'

¿Quién no quiere darse un lujo alguna vez? Pero una cosa es querer y otra muy distinta poder hacerlo. Puede ser lo que rodea la actualidad de un James Rodríguez que no se corta al reconocer que quiere salir de la Liga de Catar, un nuevo intento fallido en su carrera, y que busca un destino que quiera y pueda tenerlo.

Y es que la combinación no es sencilla: al zurdo le queda al menos un ciclo mundialista más (4 años) de rendimiento a tope, pero no lo tendrá si sigue apuntando a ligas con gran poder adquisitivo pero limitada competencia. Se espera que la mala experiencia en Al-Rayyan le haya dejado al menos esa lección.



Pero después hay que ver quién, además de quererlo, puede pagarlo. Y en ese rango hay pocos equipos en América Latina. De hecho, podría decirse que la discusión se reduce a Brasil y México, donde el dinero circula a manos llenas.



Eso sí, desde Brasil ya llegó la primera negativa, cuando el presidente de Sao Paulo descartó ante un reconocido periodista local el fichaje, alegando que no tenía manera de pagarlo.



¿Y en México sí habría alguien que pudiera hacerlo? Los cálculos allí se reducen a tres clubes: América de México, Tigres y Monterrey. La duda es si lo necesitan y la respuesta es que no necesariamente, pues todos cuentan con creativos de buen nivel y, un detalle no menor, más jóvenes. La realidad es que se repetiría la historia que ya vivió cuando no encontró opciones en Europa que le ajustaran en términos deportivos y financieros y por eso acabó en Catar.



Pero sigue siendo un lujo tener a un jugador con semejante palmarés, con semejante impacto en términos mediáticos y con una zurda, que pase lo que pase, sigue siendo capaz de producir magia.



Y ya que estamos en esto de las preguntas: ¿a él le gustaría ir al fútbol de México? En 2020, en una charla con Daniel Habif, dijo con claridad: "Hay que escuchar, ¿por qué no? Yo nunca digo que no a nada. Dios nunca sabe, México tiene mucha adquisición, muchas cosas buenas. Hay mucha plata, yo nunca digo nunca porque uno nunca sabe, el fútbol cambia mucho en tres, cuatro años". Dos años después la situación es igual: el país podría llevarlo y él, más que antes, iría a donde le garantices estabilidad.



Entre tanto su actualidad en Al-RAyyan no es buena. Se perdió el debut en la Champions Asiática y , aunque su DT, Nicolás Córdova, desmintió que esté en rebeldía para presionar su salida, sufre un nuevo problema físico: "No sigo la prensa colombiana, pero eso de pedir no jugar es mentira. James Rodríguez tiene una lesión y actualmente está en proceso de rehabilitación antes de volver a participar", dijo el jefe del club.