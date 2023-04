¿Vélez lo ayuda o lo ataca? 'James puede hacer lo que le de la gana'

La versión sobre James Rodríguez de las últimas horas no es su posible nuevo club, su futuro y atractivo salario, su aparente problema personal que habría sido tan delicado como para sacarlo de Olympiacos dos meses y medio antes de su contrato... Nada que ver.

De lo que se habla es de una denuncia de una barra ultra del club en Grecia que dice que el colombiano presuntamente frecuentaba bares de striptease en Atenas. Una trivialidad para muchos, considerando, entre otras cosas, que el tiempo libre es privado y sagrado, pero un tema de preocupación con mucho fondo para otros.



En este último rango está Carlos Antonio Vélez, quien se ha referido amplia y detalladamente a la situación del jugador que en este momento busca club.



"A mí no me sorprende para nada. Al contrario. Creo que son más las cosas que hace y menos las que dicen que hace. Muy pocas veces se le ha mostrado la cara que tiene fuera del campo. Él puede hacer con su vida privada, como todos, lo que le de la gana, siempre y cuando no altere lo profesional. Que las lesiones son constantes, que el nivel no es bueno, etc, eso deja de ser vida privada o al menos afecta la vida pública", dijo en su programa en Antena 2.



"Tengo que volver a decirlo: mientas esto no tenga incidencia en la Selección que haga lo que quiera, que vaya a Indonesia si quiere. El problema es que todos los días nos lo están untando en la Selección y ahí toma interés nacional. Si no fuera considerado porque en este momento lo merece, que juegue donde le de la gana. Pero cada vez que hay convocatoria le hacen la vida fácil y gran parte de los problemas que vive es porque un gran sector del periodismo le hacen la vida fácil y se le oculta lo que hace mal y se señala a quienes todo el día lo decimos", añadió.



Vélez criticó a un medio que no mencionó pero que ponderó el nivel que recuperó el zurdo en Olympiacos: "esa zalamería le permite hacer lo que le da la gana", dijo, al tiempo que llamó a quienes lo piden "legión de zombies" e insistió en que no es la primera vez que se saben estos detalles de la vida del 10.



"Si yo le sacara todo lo que sé no solo yo sino todo el mundo... Vea la fiesta de cumpleaños a la que fue en muletas tras perder contra el Atlético, a Alberto Garrido, que el diario Mundo Deportivo dijo que era el dueño de la noche de los jugadores del Madrid y luego apareció en su casa jugando videojuegos, y las fotos en The Sun en Ibiza... Puede hacer lo que él quiera si no afecta lo profesional y es claro que afecta lo profesional", comentó.



Sobre su salida de Olympiacos, citó una fuente y explicó: "No era brillante, me cuentan que hace rato la decisión era no renovarle el contrato. Si le quieren ayudar, ayúdenle con la verdad, ayudo más yo desde acá diciendo la verdad y no haciéndole la vida fácil, terminan haciéndole daño. Por eso no se va a poder rescatar, lo haremos si lo ponemos contra las cuerdas y le decimos al señor Lorenzo que deje de ser alcahueta, y que no puede llamar jugadores sin equipo o que incurran en actos de indisciplina", concluyó.