¿Y dónde está la estrella? Al Rayyan espera por un James enigmático

James Rodríguez sigue despejando dudas: su pelo aguamarina se pasea por Doha mientras no tiene posibilidad de jugar con Al-Rayyan de Catar.

No juega porque la Liga está suspendida y porque, además, tiene una fecha pendiente de sanción por su última expulsión. Serían dos las fechas que debería pagar y en el reinicio, el 21 de diciembre, contra Qatar SC terminaría de cumplir su castigo.



Pero en las redes sociales muchos critican que no se deja ver entrenando, que no hay certeza de que esté en Catar, como corresponde a su contrato, que no se sabe mucho más de él a partir de su última aparición con Selección Colombia, en Eliminatorias.



Otra vez, como ya tuvo que hacer antes, apareció en su nutrido Instagram, a su espalda lo que parece ser un puerto, con yates e imponente edificios, que hacen pensar que está en Doha.



Esta fue su publciación: