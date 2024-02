¿Quién necesita a quién? James y Sao Paulo renuevan votos de confianza

James Rodríguez es protagonista en Brasil cuando juega y cuando no... de hecho más cuando no, pues ha sido su disculpa a sus compañeros y jefes de Sao Paulo la más importante noticia de los últimos días, más que el detalle no menor de que no ha jugado en este 2024.

El colombiano pidió salir, pero recapacitó y, al verse sin más opciones, bajó la cabeza y se quedó a órdenes de Thiago Carpini, quien ahora decidirá cómo y cuándo utilizarlo.



Vale decir, antes que todo, que al DT no habrá que atacarlo por no usar al zurdo en los próximos días, pues el primer obstáculo es reglamentario: James, como había anunciado que se iba, no fue inscrito en el estadual que se disputa actualmente y su única opción de jugar es que los suyos clasifiquen a cuartos de final, instancia programada para mediados de marzo.



Así que por ahora lo que debe hacer es mantenerse cumpliendo a cabalidad su contrato, entrenando disciplinadamente, sin chistar, entre otras cosas porque su equipo no está tan sobrado en este inicio de temporada: Sao Paulo lleva 8 de 12 partidos jugados por el Paulista y con 14 puntos es tercero del Grupo D, 4 fechas del cierre de la primera fase. Sabiendo que solo los dos primeros de cada zona avanzan a los cuartos de final, el talento no está sobrando.



Y es que en este mes de febrero, en el torneo paulista, Sao Paulo perdió contra Ponte Petra y Santos e igualó contra Bragantino, equipo que está inmerso en fase previa Copa Libertadores (.empató 0-0 contra Águilas Doradas).



A la luz de las estadísticas, desde agosto pasado cuando llegó James, Sao Paulo no lo necesitó: ganó más partidos, marcó 22 goles, tuvo un rendimiento del 50 por ciento. Hay vida sin él, pero ¡como mejoraría con él en la cancha!

James Rodríguez en Sao Paulo Foto: Sofascore para Futbolred

¿Depender de James?



Pero aquí vale la pregunta: ¿quiere Carpini desarmar lo que está edificando y abrir espacio a un jugador que puede perder ahora en marzo por convocatoria a Selección Colombia o en cualquier momento por los problemas físicos que él mismo hizo públicos, que llamó 'crónicos' y que 'afectan mentalmente' a su jugador? La realidad es que no es una necesidad apremiante, que sin él ya ganó un título y que hay tanta incertidumbre a su alrededor que es difícil apostarle todo.



Ya lo dijo Ramalho: “No se puede dejar de lado un crack como esos, siempre fue mi opinión en Sao Paulo, claro que los que deciden siempre son los técnicos”. Es una tentación, está ahí, ¿cómo no usarlo?



El zurdo ya aprendió la lección: el interés del mercado en él ya no es el mismo y esa falta de opciones fuera de Sao Paulo fue una dura lección de humildad. Brasil no es la mejor sino la única que le queda para recuperar su prestigio y por eso tiene que aprender a convivir con el banquillo, a hacer la fila, a esperar.



Lo bueno es que el año para ambos está lleno de oportunidades: vienen el Paulista,, la Copa Brasil, el Brasileirao y Conmebol Libertadores en el calendario. Si el creativo se recupera ganan todos y lo saben. Jugar es la pura verdad, así que a acelerar la máquina y no mirar hacia atrás.