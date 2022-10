Olympiacos no pierde oportunidad con James: así lo exhibe en sus redes

Aunque falló un gol de penalti durante el fin de semana, James Rodríguez hizo su aporte para la victoria de Olympiacos, asistiendo el primer gol ante OFI Creta por la Superliga de Grecia.



El '10' colombiano volvió a tener minutos tras superar la lesión que sufrió en Selección, ingresó para el segundo tiempo y le cambió la cara a su equipo. Aunque pecó en el penalti, resarció su error con asistencia. Su equipo ganó y hoy lo valoran a propósito del 10/10.

El equipo rojiblanco aprovechó la fecha del 10 de octubre para alardear con su creativo y quien luce esta dorsal desde su llegada para la temporada 2022/23. "James Rodríguez es nuestro 10", publicó la cuenta oficial de Olympiacos en sus redes sociales, donde compartió dos fotografías del volante en el partido del domingo.



Y es que James es mucho más que el '10' de Olympiacos, es el jugador más valiosos que compite en la Liga de Grecia, y por su pasado en grandes clubes como Real Madrid y Bayern Munich no pierden la oportunidad de recordar que hoy hace parte de sus filas.



Después de la victoria sobre OFI, James fue consultado sobre el penalti que erró, y que puso significar el empate. Su equipo caía con un autogol a los 40'. El colombiano aseguró que "grandes futbolistas han fallado penaltis. Tengo una mentalidad fuerte, no me afectará, hice buenos pases".