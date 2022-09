James recibe durísimas críticas en Catar: no se la perdonan tan fácil

Después de haberse ofrecido al Valencia de España y haber insistido con su salida del fútbol catarí en el que está con Al-Rayyan, la prensa de ese país no ha tenido pierda con el '10' colombiano, James Rodríguez, a quien señalan de "inventarse lesiones" y de haber sido un "engaño". Serán tiempos difíciles para el volante de la Selección Colombia después de sus declaraciones.



El medio catarí Al-Arab calificó a James como un "fracaso profesional” y desnudó sus lesiones, que según aseguró, muchas se dieron para "escapar" de los entrenamientos o no jugar. Al colombiano no le perdonarán tan fácil su ofrecimiento al equipo español en los últimos días a través de El Chiringuito.

"Los pocos partidos en los que participó no estuvieron a la altura de su terrible ambición", mencionó el medio catarí sobre James. "Luego de que recibiera una gran acogida durante su contrato y pese al aura mediática que lo acompañó y lo siguió, el nivel con el que apareció con Al Rayyan fue débil y no estuvo a la altura de las aspiraciones”.



Asimismo, Al-Arab indica que su participación con Al Rayyan ha sido "lamentable" y lo castigaron por ofrecerse en redes sociales a otros clubes. "James evadió los partidos asiáticos con el pretexto de una lesión y vació las redes sociales por marketing al por mayor (...) Escaparse de los partidos o entrenamientos con falsos argumentos de lesiones para no participar”, indicó en palabras que fueron recogidas por medios del mundo.



Después de las palabras de James, el periodista Pipe Sierra había dicho que había "mucha molestia en el cuadro catarí por sus declaraciones" y que por ahora, sin haber llegado a un acuerdo para su salida de Al Rayyan, debe "permanecer en Medio Oriente" a cumplir su contrato.