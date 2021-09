¿Se equivocó James ? 'Para Selección, la Liga de Catar no te da nivel'

No son muchos los colombianos que conocen el lejano fútbol de Catar. Pero sí que hay quien conoce puntualmente a Al Rayyan, el equipo en el que fue presentado James Rodríguez como nuevo refuerzo.

Se trata de Víctor Bonilla, exfutbolista, quien en 2003 fichó por ese mismo club. Y su mensaje no es precisamente optimista: "Para tener un nivel futbolístico no lo vas a conseguir en la Liga de Qatar", dijo, en Deportes sin Tapujos de Cali.



Esa apuesta para regresar a la Selección Colombia tampoco sería viable, según él: " Para estar en la Selección, la Liga de Qatar no te da nivel", añadió.



La decisión de ir a un fútbol tan exótico podría tener, según Bonilla, otra motivación: "En mi concepto lo de James Rodríguez pasa más por un tema económico que deportivo su decisión de ir a la Liga de Qatar", señaló.