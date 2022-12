Ni James se salva: el enfado de Míchel González en Olympiacos

Terminó la espera para volver a ver las ligas europeas en acción, y aunque no tiene el mismo reconocimiento que los grandes torneos, los ojos de los colombianos están puestos en el balompié griego por las actuaciones de James David Rodríguez Rubio que volvía a ser protagonista con el Olympiacos. El volante colombiano lideró en la primera parte el buen fútbol demostrado por su club rojiblanco, pero antes de acabar el juego, el equipo sufrió con el empate de su rival.

Un partido que culminó en igualdad a dos tantos, y un juego en el que Míchel González salió enojado por la tranquilidad que tuvo Olympiacos, en especial en el segundo tiempo cuando ya tenían el marcador a su favor con un 0-2. James Rodríguez fue inicialista y disputó 70 minutos antes de que Giannina empatara y ya jugando con la intranquilidad por el descuento del elenco local. Las críticas no se hicieron esperar en un encuentro gris para el colombiano.



Míchel González les jaló las orejas a sus dirigidos, y a James Rodríguez fue a uno al que, con sus palabras, le pidió mayor funcionamiento en la medular y más participación para guardar el resultado a su favor. Así analizó la igualdad, “en la primera parte dominamos el partido a pesar de los quiebres, tuvimos muy buen ritmo, en general dominamos y logramos tomar la delantera, hicimos una buena primera parte. En la segunda mitad, aunque en el vestuario en el descanso hablábamos de que no debíamos cambiar nada y que debíamos jugar con mucha presión, no hicimos eso, hicimos todo lo contrario. Tuvimos una mala segunda mitad y por eso vinieron estas consecuencias”.



También mencionó que dejaron muchas zonas descubiertas, lo que les complicó en demasía para aguantar el resultado que parecía favorable para el Olympiacos. “Dejamos demasiado espacio para que el rival hiciera contrataques. En este caso nuestro equipo nos dejó controlar el ritmo y de ahí vinieron los dos goles que encajamos”, concluyó Míchel González. Como se dice por ahí, ni James Rodríguez, ni nadie se salvó.