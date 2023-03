Ni locos que estuvieran: decisión de Olympiacos sobre futuro de James

James Rodríguez es el tema del momento en Grecia, donde se habla más de su futuro que de su presente.

El colombiano estuvo en la gira asiática de la Selección Colombia, que se saldó con empate contra Corea (2-2) y victoria contra Japón (2-1) pero en este último juego no estuvo ni el banquillo, al parecer por un problema muscular. Así regresó a Grecia, donde ya los médicos de Olympiacos se encargan de su recuperación.



Lo cierto es que a su regreso habría tenido que hacer frente a inquietantes rumores que surgieron durante la pausa de selecciones: ¿se irá a Besiktas de Turquía y no renovará su contrato?



Es lo que reveló en su momento la prensa turca pero sin confirmaciones oficiales -como es habitual cuando se habla del zurdo- pero, según nuevas fuentes, no está tan decidido el tema.



Olympiacos obró el milagro de recuperar a un jugador perdido en Al-Rayyan de Catar y lo convirtió en el autor de 5 goles y 6 asistencias en 21 partidos que es hoy, con regularidad, ritmo y confianza, virtudes que ha podido aprovechar incluso la Selección Colombia. ¿Se van a perder de eso justo ahora? Al parecer no, ni locos que estuvieran.



“El club del Pireo, según recoge nuestra redacción, habría decidido ejercer la opción de renovación prevista en el contrato del jugador, que por tanto se mantendrá también en la próxima temporada”, afirmó TUTTOmercatoWEB



Dice la fuente que "James Rodríguez parece haber renacido y ha arrastrado al Olympiacos a la temporada regular de la liga griega” y eso cuesta pero será un esfuerzo que se hará en lo económico.



¿Finalmente se quedará o cederá a la tentación de Turquía? Solo él lo sabe. Lo cierto es que la Liga de Grecia parece adaptarse mucho mejor a sus condiciones, pues los turcos y su juego físico a fondo y a puro choque ya dejó en el pasado víctimas ilustres como Falcao.