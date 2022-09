No hubo milagro europeo: ¿qué le queda a James para salir de Catar?

James Rodríguez no logró lo que quería. No pudo. Hizo todo lo que estaba en sus manos, al punto de ofrecerse públicamente, pero hace tiempo que las decisiones no pasan solo por él.

Dijo que quería ir al Valencia, que bajaría considerablemente su salario para facilitarlo, que iría "andando" si fuera necesario. Pero en el club ni se lo plantearon. Al menos no bajo sus actuales condiciones. Con lo cual, la famosa entrevista que le dio a su amigo Edu Aguirre en El Chiringuito no dio el resultado esperado... ¿o si?



Tal vez el fin de esa aparición en Twitch no era abrir una puerta sino cerrarla. ¿Qué significa eso? Tal vez lo que necesitaba James era tensar tanto la cuerda con Al-Rayyan de Catar, poniendo el dedo en la llaga sobre el pobre nivel del campeonato catarí y generando con ello más molestia que el hecho mismo de ver a un empleado ofreciéndose al mejor postor, que ya solo quedara la opción de rescindir el contrato de la manera más amigable posible para evitar más conflictos. Cerrar la puerta de Al-Rayyan era, desde el principio, el primer paso para salir de allí.



Así que ahora que se ha cerrado el mercado en Inglaterra, España, Italia, Francia y Alemania, las cinco grandes, sin una sola propuesta concreta, queda una única vía: que alguien pague los 4 millones de dólares que exigirían los cataríes para dejarlo salir como agente libre, lo que le daría al menos dos semanas más par llegar a alguna de esas ligas por fuera de los plazos, fijados para negociaciones entre clubes, o apuntar a otro torneo también en el Viejo Continente, donde las ventanas aún siguen abiertas.



Pero lo primero es encontrar quién pagará por él con sus antecedentes, su alto costo, sus problemas físicos. Tal vez solo hay un apostador que mantiene la fe contra toda evidencia: él mismo. Se rumora que una de las alternativas que le dará Jorge Mendes a Al-Rayyan es que el propio jugador pague la cláusula para asegurar su libertad. En términos concretos, para James no supone ningún drama sacar 4 millones de dólares de una de sus cuentas. Y así todos ganan: él negocia por fuera de los plazos y el club recupera algo de lo invertido, se quita de encima el salario más alto y se ahorra la mala cara que supondría verlo en el banquillo, en la segunda división... donde quiera que pueda terminar para castigar sus atrevimientos. ¿Por qué no?

Posibles destinos aún abiertos





Ahora que las grandes ligas no dieron el paso que él esperaba, para un talentoso como James todavía hay alternativas en otros torneos que, si bien no son los más taquilleros, siguen siendo Europa.



Primero, un viejo conocido: Portugal. Allí, en el Porto, comenzó la aventura europea y se consolidó su carrera. Ya en pasados mercados se habló de un posible regreso, aunque la reducción de salario tendría que ser alucinante. ¿Lo hará? Tiene hasta el 22 de septiembre para pensarlo.



Después, Bélgica. Esa competencia cierra el 6 de septiembre y de allí suelen venir a Selección Colombia hombres como Álvarez Balante, Daniel Muñoz y Carlos Cuesta.



Una última alternativa sería Turquía, donde no pudo brillar Falcao y tampoco salió en los mejores términos, o Rusia, donde se consolidan Wilmar Barrios y Mateo Casierra,



Pero hay que ser conscientes que la situación no es sencilla y que, si los cataríes se ponen duros para negociar, el zurdo podría verse obligado a quedarse en medio oriente y examinar opciones rentables, aunque no precisamente competitivas como Arabia Saudí, abierto hasta el 17 de septiembre, o Emiratos Árabes, disponible hasta el 4 de octubre. La experiencia ha mostrado que, hablando del mercado, nada se puede despreciar.