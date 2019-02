James Rodríguez no le cierra la puerta a un regreso al Real Madrid

El futuro de James Rodríguez está en vilo y el volante colombiano aún no define si se quedará en Bayern Múnich, volverá al Real Madrid o buscará un nuevo club. Lo cierto es que los alemanes aún tienen la oportunidad de hacer uso de la opción de compra y todo quedará claro en junio.



Sobre esta posibilidad habló el colombiano en una corta entrevista con El Larguero, de la Cadena Ser de España, de las posibilidades de volver a ese país para vestirse de blanco una vez más.

"James, ¿Cuándo vuelves al Madrid?", preguntó el periodista. El colombiano respondió "No sé, todavía tengo contrato con Bayern y junio vamos a ver". ¿Te gustaría volver?, contrapreguntó el comunicador, a los que James contestó: "Allá tengo todo, casa, gente que me quiere, entonces no sé, esperemos qué pasa. En el futuro nadie sabe nada y yo solo quiero acabar esta temporada buena y ya veremos"

James también se atrevió a hablar de si Real Madrid es candidato para ganar una vez más la Champions, aunque no esté pasando por su mejor momento futbolístico.

"Ellos siempre cambian el chip y son fuertes. Siempre tienen cosas buenas", cerró el volante colombiano, quien una vez más le hizo el quite a su intención, o no, por vestirse de blanco en la próxima temporada.

El colombiano ha tenido continuidad en el equipo bávaro recientemente, pero ha cumplido más labores tácticas y no ha podido hacer destellar con su fútbol.