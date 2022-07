James Rodríguez despierta nuevos rumores: ¿Lesión o fichaje inminente?

Este sábado Al-Rayyan juega su segundo partido amistoso de pretemporada en Países Bajos, en donde adelanta un campamento de preparación. Allí enfrentará al FC Dordrecht, de la Segunda División neerlandesa, y el club de Catar sorprendió por no tener entre sus jugadores disponibles al colombiano James Rodríguez.



El ‘10’ cafetero ha venido trabajando a la par de sus compañeros, pero no está ni siquiera como suplente en el equipo que dirige el chileno Nicolás Córdova.



التشكيلة

الريان 🆚 دوردريخت

Starting XI

Al Rayyan 🆚 FC Dordrecht pic.twitter.com/fXIdvof6CB — AlRayyanSC (@AlrayyanSC) July 16, 2022

Tan pronto se dio a conocer la alineación de Al-Rayyan, se dispararon los rumores de salida de James Rodríguez. Su agente, Jorge Mendes, no pierde la esperanza de ubicarlo en un club europeo y el jugador espera una oportunidad para salir de Catar.



Estando en Países Bajos, un viaje relámpago, una prueba médica, o una conversación para firmar un nuevo contrato es mucho más fácil. Así, se ha especulado sobre la razón de la ausencia de James en Al-Rayyan para este segundo partido de preparación.



Sin embargo, una versión de lesión sería la información más cercana al entorno de James.



Así, el periodista holandés Corrado Francke, quien cubre la actualidad del FC Dordrecht, informó este sábado que James Rodríguez no juega con Al-Rayyan porque “sufrió una lesión leve en el entrenamiento de este viernes y no participará del partido por precaución”.