¿Otra puerta que se cierra? En Portugal no cuentan con James Rodríguez

Entrenarse en Países Bajos sigue siendo una ventaja si hay que hacer exámenes médicos exprés. Pero, al parecer, esa es la llamada que no llega y que, al menos desde Portugal, no llegará.

El creativo fue relacionado con el Porto, club que se habría planteado la posibilidad del regreso de un jugador que supo ganar y meterse en el corazón de los hinchas a fuerza de talento, goles y títulos. Parecía una opción muy válida, considerando la necesidad que tendría el jugador de regresar a una liga competitiva, lejos de Al-Rayyan de Catar.



Sin embargo, lo que se dice desde Portugal es que nadie se plantea seriamente esa posibilidad.



"Hoy en día ha sido marcado por los rumores que hablan de una posibilidad entre James Rodríguez y el Porto...Pues yo les puedo decir que no hay cualquier tipo de posibilidad de James Rodríguez este mercado a Portugal, a Porto", dijo el periodista local Pedro Sepúlveda en charla con Blu Radio.



“Es un jugador que obviamente interesa a cualquier club en Portugal, pero que todavía James no tiene en su cabeza volver a Portugal y todavía no es un jugador que el Porto tenga como prioridad. La información que tengo en este momento es que él no es una posibilidad para ya, para el Porto", añadió.



De esta manera, el interés de Botafogo de Brasil, confirmado por el propietario del club, es lo único concreto que tiene el zurdo sobre la mesa, aunque, al parecer, ya habría descartado esa alternativa y ahora las mriadas apuntarían a otro colombiano, el extremo de Millonarios Daniel Ruiz.

​

¿Conclusión? De nuevo la especulación manda en el futuro de James, cuya única opción es cumplir el contrato que tiene con Al-Rayyan hasta 2024... hasta que el agente Jorge Mendes haga magia y encuentre otra opción.