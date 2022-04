¿Ahora qué pasó? James, ni suplente en debut de Al Rayyan en Champions

De nuevo, el desconcierto. Otra vez más preguntas que respuestas. Todo es misterio alrededor de James Rodríguez.

Cuando se esperaba que apareciera entre los titulares de Al Rayyan, en su estreno contra Istiklol Dushanbe, por la Champions Asiática, no apareció ni siquiera entre los suplentes.



Así presentó Al Rayyan a sus elegidos, sin el zurdo:

Starting XI

Al Rayyan 🆚 FC Istkilol

AFC champions league pic.twitter.com/o3NkAa0bpa — AlRayyanSC (@AlrayyanSC) April 8, 2022

¿Qué pasó? No hubo una explicación oficial. Se teme que sea un nuevo problema físico, de esos que arrastra desde hace más de un año. Pero no hay certezas.



James no juega desde el pasado 29 de marzo, en la victoria 1-0 de Colombia contra Venezuela, en el cierre de las Eliminatorias a Catar 2022, que marcó la eliminación de la selección nacional. Antes de eso se había perdido los últimos partidos de la temporada en la Liga local, nuevamente por temas que no se explicaron.



Se esperaba que aprovechara esta vitrina internacional para llamar la atención de otros clubes, pensando en que reconoció que quisiera cambiar de aires, pero otra vez se pierde la oportunidad.