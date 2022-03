¿Al Rayyan defiende intereses de Colombia? ¿O qué pasa con James?

Sería el primer caso en el mundo: un club que pone sus propios intereses detrás de los de una selección nacional.

El milagro, si fuera cierto, lo estaría logrando James Rodríguez en Al Rayyan de Catar, equipo que podría estar privilegiando la necesidad de la Selección Colombia de cuidar a uno de sus talentos, a solo 12 días de los partidos contra Bolivia y Venezuela, en la recta final de las Eliminatorias al próximo Mundial.



Es una de las pocas explicaciones que surgen a raíz de la sorpresiva ausencia del creativo en el duelo liguero de este viernes, que terminó con victoria de Al Rayyan contra Al Shamal en la fecha 22, la última de la temporada liguera.



El zurdo estuvo en el último entrenamiento y no se reportó ninguna novedad sobre la lesión muscular que lo habría sacado de estos dos últimos juegos de su equipo. Así apareció en la última práctica:

The final preparation for tomorrow’s match.



la preparación final para el partido de mañana. pic.twitter.com/mNtdmy57NO — Al Rayyan EN/ES (@AlRayyanEN_ES) March 10, 2022

De hecho posó junto a un pequeño fan y no parecía que tuviera algún problema físico:

Entonces, ¿por qué no jugó James? El técnico Nicolás Córdova no se refirió al tema y está dentro de lo normal pues vale recordar que sobre el historial médico del futbolista pesa una restricción, establecida en el contrato, para hacer públicas sus molestias.



Así que no se conocen las razones de la ausencia del jugador y eso puede ser un arma de doble filo: o se está cuidando para la recta final de las Eliminatorias, en las que Colombia depende de un milagro, hay una lesión que puede no ser tan leve como se rumoró hace unos días, cuando se quedó fuera también del duelo contra Al Sadd.



Por el bien de la selección nacional, si está en los planes de Rueda, se espera que sea lo primero.