¿Le harán un favor o un daño? El nuevo papel de James en Olympiacos

Olympiacos acaba de sufrir un duro golpe: aunque estaba en las posibilidades una eliminación en primera fase de Champions League, la ilusión era recalar al menos en la Europa League para no perder la vitrina continental y, en especial, el ingreso de parte de la UEFA. Ahora simplemente no hay nada y sí hay estrellas en la plantilla que cobrarán lo acordado con o sin esas competencias.

Por eso ahora el club necesita, como nunca, imponerse en todo lo que juegue en el medio local y lo primero, lo más urgente, es la Superliga. Todos deben ponerse el overol para sacar la nueva empresa adelante, empezando por uno de los costosos, el propio James Rodríguez.



Pensando en esa obligación, el técnico Míchel le asignaría al colombiano un nuevo rol en un nuevo módulo 4-3-3, que se adapta más a la filosofía del entrenador: el 10 iría por la banda izquierda buscando mucho juego interior, pues su jefe ha detectado, con mapas de calor, que se mueve instintivamente al medio o a la derecha para aprovechar su buen disparo. En ese esquema tendría a Bakambu como centro delantero y a Biel o Masouras por la otra punta.



El primer examen será este mismo domingo (12:00 p.m. hora colombiana) nada menos que en el clásico contra PAOK, sexto de la clasificación, a solo 2 puntos de Olympiacos (cuarto).



La pregunta es: ¿le conviene a James el juego como extremo? La respuesta está en su estado físico. El colombiano apenas está recuperando nivel de competencia tras un año casi perdido en el fútbol de Catar y el puesto de extremo exige un despliegue que difícilmente podría dar ahora. De hecho, en el último partido de Liga brilló como mediapunta, donde sus desplazamientos no fueron tan largos.



Eso, sin duda, lo sabrá Míchel y le dará seguramente algún aliado por la banda para apoyarlo en los relevos, pues su idea puede ser que sea más apoyo en ataque que sacrificio en el regreso.



La situación es que cuando lo usaron lejos del arco, con Kovac en Bayern Munich o el propio Zidane en Real Madrid, el esfuerzo hizo que aparecieran las lesiones y ese antecedente no es bueno en este caso. Sin embargo, él sabe que es quien necesita del club para elevar su nivel y seguir en el radar de la Selección Colombia, por lo cual no está en posición de negarse a nada. Habrá que ver cómo sale el ensayo y esperar que junto a Míchel calculen bien los riesgos.