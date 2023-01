Míchel se rinde a James: 'los jugadores de calidad se adaptan a todo'

James Rodríguez está sano. ¡Ya es una tremenda noticia! Pero además ha sido uno de los pilares de la buena racha de Olympiacos, que suma tres partidos en línea con victorias y no pierde desde noviembre de 2022 (2-1 contra Nantes en Europa League, torneo que no jugó el 10).

Luce motivado y hasta se ha dado el lujo de marcar golazos, lo que tiene su confianza y la de su técnico, Míchel, a tope.



¿Y entonces por qué no está convocado para el próximo partido? Lo explicó el propio DT: "habrá cambios en los próximos partidos, porque nos quedan muchos por jugar; No estoy tan loco". De hecho, el duelo de este miércoles contra Atromitos por octavos de final de la Copa de Grecia se gana 4-1, lo que permitirá el descanso al 10 y a otras figuras.



Es momento de descansar y rotar y eso lo sabe Míchel, quien solo tuvo elogios para su creativo: "Los jugadores de calidad y habilidades pueden adaptarse a los cambios menores que les solicitamos... Lo que les pedimos es que se adapten en un espacio reducido, según las exigencias de cada partido, y lo hacen con éxito por su calidad. Están en buena forma y lo disfrutamos", dijo.



Siempre quiere jugar pero también entiende que se cuerpo necesita descanso y no hay necesidad de forzar. James vive una buena temporada, disfrutarla y construir la base para unas futuras eliminatorias con Selección Colombia, probablemente en marzo, toma tiempo y paciencia. A estas alturas todos lo tienen claro.