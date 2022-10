¡Problemilla superado! 'Tenemos buenas noticias, James está de vuelta'

Nunca se sabe cuál es la lesión y para cada entrenador se vuelve una muletilla: para Ancelotti era un 'little problem', para Nicolás Córdova un simple 'no está disponible' y ahora para Míchel, DT de Olympiacos, el actual club del zurdo, es 'un ´problemilla'. Lo cierto es que los problemas físicos de James Rodríguez siempre son noticia pero nunca se llega a saber qué tiene.

En su llegada al club griego no fue la excepción: volvió de la gira con la Selección Colombia en Estados Unidos con lo que su jefe describió como una molestia menor, que en efecto, felizmente, ya se superó.



“Hoy tenemos buenas noticias. James y Ba están de vuelta en los entrenamientos y eso nos da más opciones, especialmente en defensa donde tuvimos muchas deficiencias”, dijo Míchel en rueda de prensa.



Lo que haya sido esta vez ha quedado en el pasado y ya el colombiano se ha entrenado con su equipo, en el que debutó ya en la derrota 2-1 contra Aris, antes del despido de Carlos Corberán, quien lo recibió y de inmediato lo envió a la cancha como titular. El propio jugador se ilusionó en sus redes con una temporada finalmente libre de lesiones:



Un panorama difícil



Las noticias entonces son buenas para Míchel en el tema de lesiones pero no para el club, que viene de pasarlo mal en Europa League y en Liga tampoco tiene todo tan claro.



Olympiacos es tercero de la tabla con 11 puntos, uno menos que AEK pero 7 menos que el líder Panathinaikos, lo cual ya condenó a un DT y obligó al regreso del actual entrenador, quien ya fue campeón. De la Europa League está virtualmente eliminado tras caer este miércoles por 0-3 contra Qarabag y no tener ningún triunfo en su zona.



Míchel no aseguró que James pueda ser titular pero sin duda contará con él, mientras que Ba sí irá seguro ante las debilidades manifiestas de la nómina en defensa.