James podría tener otro amigo en Grecia: ¿Es Olympiacos o Real Madrid?

Los últimos días en las ligas que todavía cuentan con ventanas de fichajes abiertas, han sido claves los movimientos que se han visto. Galatasaray, aprovechando que el mercado de fichajes estaba abierto, logró cerrarlo con Mauro Icardi, Juan Mata y el austriaco con pasado en el Barcelona, Yusuf Demir.

Ahora, la liga que está por cerrar su ventana veraniega de fichajes es la liga de Grecia, esa que tuvo al Olympiacos como protagonista, y espera dar otro bombazo en ese mercado que se oye tan alentador para el club de El Pireo. Los griegos están compitiendo en la Uefa Europa League, en donde debutaron negativamente contra el Nantes, y esperan clasificar a los octavos de final, con el fin de poder inscribir a sus últimas incorporaciones, y meterles miedo a los demás competidores.



En este mercado de fichajes, lograron hacerse con un ex Barcelona, el estadounidense Konrad De La Fuente, el español Pep Biel, Panagiotis Retsos de la selección griega, y tal vez la incorporación más rutilante, la de Marcelo Vieira, lateral izquierdo con pasado en el Real Madrid, y el jugador de la ‘Casa Blanca’ con más títulos en la historia del club.



A falta de un día para finalizar la posibilidad de fichar jugadores, ante todo pronóstico sonó la posibilidad de firmar a James Rodríguez, que ya pasó exámenes médicos, y sellará su contrato el jueves 15 de septiembre. Día clave para el Olympiacos de El Pireo que no quieren quedarse simplemente en la cesión del colombiano. Buscan concretar otro préstamo que concierne a otro exmadridista.



Olympiacos de El Pireo se convertirá en una base del Real Madrid de hace algunos años. Ante el aviso de Christophe Galtier sobre la suplencia de Keylor Navas en el Paris Saint-Germain, el costarricense busca la manera de abandonar las filas parisinas, y un aliado podría ser el club griego que está dispuesto a pagar gran parte del salario del tico, pues así lo ha confirmado Nikos Kotsis, periodista local del medio to10.gr.



James Rodríguez no ha ni debutado, pero ya recibe grandes noticias por reencontrarse con dos amigos que tuvo en el Real Madrid. Con Marcelo Vieira, la relación fue siempre muy cercana, compartiendo risas en los banquillos, en las sesiones de entrenamiento, y en las canchas en los mejores momentos de ambos. Pero no se puede dejar de lado al arquero Keylor Navas con el que también lograron entablar una amistad importante, que se podrá ver reflejada ahora en Grecia.