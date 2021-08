Exjugador cree que James puede funcionar en el Everton de Rafa Benítez

El futuro de James Rodríguez en Inglaterra es incierto y solo hasta el cierre del mercado se sabrá si el colombiano continuará en Everton o tomará rumbo hacia otra liga a demostrar su talento.

La llegada de Rafa Benítez a la dirección técnica condicionó el futuro del cucuteño en el elenco de Merseyside, debido a los antecedentes negativos entre el DT español y el creativo cuando compartieron en el Real Madrid en la temporada 2015. De hecho, en Europa se dice que Benítez no tiene entre sus planes a James.



Sin embargo, hay quienes creen que Rodríguez Rubio puede encajar en el esquema de Benítez; ese es el caso de Louis Saha, exjugador de Everton Manchester United, entre otros, quien, en un diálogo con Liverpool Echo, palpitó el debut de los toffees en la Premier League, luego de un mercadoo lleno de sorpresas.



​ "(Benítez) Es un entrenador de alto nivel y el Everton es un club de primer nivel, así que tiene sentido, pero con su historia con el Liverpool fue una sorpresa. Rafa tiene la capacidad y la experiencia necesarias para que el Everton vuelva a aspirar a los cuatro primeros puestos. Tiene una plantilla muy potente y creo que será capaz de hacerla crecer más de lo que Ancelotti fue capaz de hacer" dijo el francés.



Y añadió: "La Premier es muy dura, así que está por verse si James será capaz de dar el salto esta temporada. Eso espero, por él y por el Everton. Se pueden hacer buenos partidos porque es un campeonato muy abierto, no hay una mentalidad de conseguir un empate, lo que hace que los partidos sean muy abiertos y da oportunidades a jugadores como él para brillar. Es sin duda uno de los mejores creadores de la liga, y el Everton lo necesita si quiere subir de categoría", finalizó.



James, de 30 años, no estará en el debut frente al Southampton tras entrar en aislamiento preventivo por contacto estrecho con una persona positiva para covid-19. Se espera que en las próximas semanas se defina su continuidad en el club.