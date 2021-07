Los dos factores que frenarían el fichaje de James Rodríguez al Milan

Es un hecho que James Rodríguez fue ofrecido al AC Milan. Con la salida de Carlo Ancelotti y el arribo de Rafa Benítez a Everton, Jorge Mendes, representante del colombiano, ofreció al volante a Paolo Maldini, director deportivo del cuadro rossoneri, con el único objetivo de sacar al '10' del conjunto toffee, en donde, con la llegada del DT español, seguramente no tendrá la continuidad esperada.

El proyecto de Milan seduce, y es que claro, jugar la Champions League y pelear por el título de la Serie A, es un buen marco para James, quien ha manifestado interés por la competencia de primer nivel.



Sin embargo, la llegada del cucuteño no es tan fácil como parece, pues desde Italia aseguran que hay dos factores que frenarían la contratación del creativo.



Según el periodista Andrea Longoni, quien es muy cercano al AC Milan, el primer impedimento es el alto salario de James. Si bien el fichaje del colombiano es asequible, alrededor de 10 millones de euros, su alto costo anual frenaría su llegada. Se habla de un ingreso entre 6-8 millones de euros por temporada.



Ahora, el segundo factor, quizás más importante, es netamente deportivo. Según Longoni, el equipo rossoneri no tiene a James como prioridad debido a que es 'un jugador frágil', por lo que el cuerpo técnico estaría dudando sobre la contratación.



"El colombiano es un jugador frágil, el año pasado tuvo varios problemas en la pantorrilla", dijo el periodista en un diálogo con Top Calcio 24, que replicó el portal Calciomercato.it.



En este orden de ideas, el principal candidato para reemplazar a Hakan Çalhanoğlu es Hakim Ziyech, hombre del Chelsea, y no James Rodríguez como se tenía pensado.



"Fue propuesto por su agente Jorge Mendes pero la prioridad es Hakim Ziyech del Chelsea. Repito, no hay acuerdo ni negociaciones cerradas", finalizó Longoni.



Así las cosas, el futuro de James Rodríguez sigue sin resolverse y se espera que en las próximas se conozca el destino del '10' cafetero, quien está de vacaciones tras quedar desafectado de la Selección Colombia.