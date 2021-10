Pedían gol y ya lo hizo: ¿qué le falta a James para volver a Colombia?

James Rodríguez ha marcado su primer gol con Al Rayyan en la Liga de Catar. Lo ha hecho en la victoria 4-2 contra Al Sailiya. Lo celebró él, pero ¿lo celebró Colombia?

Ahí está la duda. El zurdo ha sido elogiado en Catar, donde ya sienten que su estelar fichaje empieza a rendir frutos, pero en su país el optimismo ha sido mucho más moderado.



James anotó el 3-0 parcial a los 74 minutos, una de sus famosas pausas y zurdazo abierto, con efecto, para dejar sin opción al portero rival. Lindo gol para acallar a una parte de sus críticos, inconformes porque desde el debut no había tenido una influencia incontestable en su nuevo club.



Esta vez, casi con dedicatoria a ellos, lo hizo todo bien: doble asistencia Boli, quien desaprovechó la sutileza del pase; sacrificio para intentar ayudar en marca; valentía para aguantar la lluvia de patadas que le aplicaron los volantes de Al Sailiya y tanque suficiente para terminar el partido, más allá de algunas señales de cansancio, que resultan casi normales después de casi cinco meses sin competencia.



Pero aún así parece no alcanzar. James ajustó tres partidos en Catar, dos de Liga y 1 de Copa, con 264 minutos totales y una anotación. Sus tres partidos de pretemporada con Everton (2 de Florida Cup y uno contra Manchester United) no suman así que ahí termina su balance.



Pero ojo que si se compara con con su reemplazo en Selección Colombia, Juan Fernando Quintero, los números son bastante parejos. Aquí hay que acudir a todo el año 2021 para tener una medida homogénea: en ese orden de ideas, James totalizaría 16 partidos, sumando los 13 que disputó con Everton. En su cuenta total tendría 4 goles (marcó tres en Inglaterra). Quintero llegó al equipo de Rueda con 14 partidos jugados en el Shenzhen de China (sin goles), el último el 11 de agosto, casi un mes antes de los partidos de la triple jornada de Eliminatorias de septiembre. A pesar de la inactividad logró disputar 5 partidos con la camiseta amarilla.



Los números dejan claro que James, en total, suma más partidos y más goles que su compañero de posición, pero el famoso 500 por ciento de rendimiento parece operar casi solo para él. Ahora ha hecho gol, registra minutos, ha ido ganando confianza, una de sus grandes falencias tras salir de Inglaterra, y físicamente no parece tener problemas para llegar a una convocatoria nacional. Entonces, ¿qué más le falta para certificar el regreso a Selección Colombia?