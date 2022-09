James Rodríguez y su drama en Catar: 184 días sin sentirse futbolista

James Rodríguez pensó que el pasado 1 de septiembre su carrera futbolística se reactivaría, forzando una transferencia al fútbol europeo, su deseo desde hace vario tiempo a pesar de tener contrato con Al-Rayyan de Catar.



Sin embargo, en las principales ligas de Europa no hubo interés y se cerró el libro de pases, sin que el colombiano pudiera ser fichado. Aún queda plazo para tratar de encontrar otro club en una liga menos importante del Viejo Continente, pero su club no lo dejaría marchar por menos de 4 millones de euros.



En Catar no le perdonan su ofrecimiento a Valencia, ni su desgano para continuar en Al-Rayyan y cumplir su contrato. Y para empeorar, este lunes ya se cumplen 6 meses sin jugar para su club.



Son 184 días sin que James se sienta futbolista en Catar, pues el 5 de marzo fue su última actuación con Al.Rayyan, jugando la Copa de ese país en el empate 3-3 y posterior eliminación contra Al-Wakrah.



Desde ese día, solo jugó un partido, el Colombia vs. Venezuela por Eliminatoria; con su club se perdió la fase de grupos de la Champions League Asiática (AFC), y no ha estado en las 5 primeras jornadas de la Qatar Stars League 2022/2023.



En total. James ha actuado 1.134 minutos en 15 partidos (12 de Liga y 3 de Copa de Catar), registrando 5 goles y 7 asistencias. Unas estadísticas muy pobres, teniendo en cuenta que Al-Rayyan pagó 8 millones de euros para ficharlo.