Con todo: picantes críticas a James en España por irse del partido

James Rodríguez se fue al minuto 86 del partido de Real Madrid vs. Betis, que quedó igualado. El colombiano, que no ha entrenado, fue al encuentro pero no se quedó hasta el final, tema que molestó bastante en España.



Josep Pedrerol, del 'Chiringuito', es uno de los periodistas del país ibérico que más ha defendido a James con el tema del Zidane y del Real Madrid. Sin embargo, le dejó una picante crítica por el 'abandono'.



⚡⚡ "Con MOURINHO, esto NO PASARÍA". @jpedrerol carga contra BALE y JAMES en #ChiringuitoMadrid pic.twitter.com/sjGfz2wlfd — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 4, 2019

"Un profesional tiene que quedarse hasta el final, no es que te obliguen, tienes la obligación moral de hacerlo (…). Estoy seguro de que con Mourinho esto no pasaría. Lo de Bale no me extraña, pero lo de James me sorprende”, mencionó.



Tomás Roncero, del mismo medio, estalló también por la actitud de los futbolistas y dio una lección de 'compromiso', según ellos. El periodista menciona que se van del partido y puede que ni se enteren de cómo terminó el juego.

Finalmente, en el programa español también pedían que Zidane mostrara su carácter luego de la salida de Bale y James antes de que finalizara el partido.