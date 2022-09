¿James, un 'problemilla' para Míchel? Así habló el DT de Olympiacos

Este viernes se conoció que James Rodríguez había llegado con una molestia física a Olympiacos, después del compromiso amistoso en Fecha FIFA que afrontó con la Selección Colombia ante Guatemala y México, en el que se reportó con un gol. El mismo técnico Míchel González confirmó que padece "un problemilla" y dudó de su presencia el fin de semana ante Atromitos, por la sexta jornada de la Superliga de Grecia.

"James ha venido con un problemilla de la Selección, y no ha podido entrenar. Vamos a ver si está bien y el domingo puede jugar", manifestó el entrenador español tras ser consultado por la lesión del '10' colombiano.



Aunque el técnico no descartó del todo su presencia el próximo domingo y todo dependerá de su evolución, se conoció que James sufrió un golpe cerca al gemelo y esto le habría provocado una inflamación con un dolor leve. Sin embargo, por precaución y luego de reincorporarse a su equipo, no se entrenó este viernes. El sábado sería un día clave para saber si estará o no el fin de semana.