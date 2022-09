James Rodríguez habría llegado lesionado a Olympiacos: esto se dice

Aunque en principio no se trataría de una lesión de gravedad, James Rodríguez si sería baja este fin de semana con Olympiacos, a causa de un golpe que habría sufrido en el partido amistoso de Selección Colombia ante México, el pasado martes en Santa Clara. Ese día el '10' fue titular y jugó todo el primer tiempo.

El periodista Diego Rueda advirtió a través de Twitter que el volante colombiano "sufrió una lesión leve que le impedirá jugar el domingo con Olympiacos frente a Atromitos", en duelo de la jornada 6 de la Superliga de Grecia.



Según indicó el diario Marca, James sufrió un golpe cerca del gemelo, lo que le produjo una inflamación y será tratado en departamento médico del club griego. Aunque no se trataría de una lesión grave, el colombiano no sería habilitado para jugar este domingo y tendría que aguardar por una buena recuperación para estar habilitado el jueves, cuando su equipo jugará por Europa League frente a Qarabag.



De igual manera se informó que Olympiacos tendrá bajo lupa al volante cafetero para darle un alta médica en los próximo días, pensando en el compromiso por torneo europeo. Este viernes, James no se habría entrenado con el resto de sus compañeros.



Cabe destacar que el '10' jugó ante Guatemala y México como titular. En el primer amistoso estuvo 64 minutos en cancha y abrió el camino al triunfo 4-1, mientras que ante los mexicanos disputó 45 minutos. En ambos duelos fue reemplazado por Jorge Carrascal.



De momento, Olympiacos no ha entregado un parte oficial del estado médico de James Rodríguez.