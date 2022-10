James Rodríguez gana enteros: la gran decisión de Míchel González

Afortunadamente para Néstor Lorenzo y James Rodríguez, se le ha visto muy bien físicamente en el Olympiacos. El mágico pincel sigue vigente y dando de qué hablar en Europa después de un paso fallido por el Al-Rayyan de Catar. James sentó cabeza y decidió volver al balompié del viejo continente. Las opciones se le hacían escasas para pensar en regresar a la élite del fútbol cuando le cerraron las puertas.

Primero fue el Valencia después de ofrecérsele por una transmisión de Twitch, pero los chés no hicieron ese esfuerzo demostrando que no había ningún interés en contar con el volante de armado colombiano. Segundo, apareció la opción del Galatasaray, puesto que el mercado de fichajes turco seguía abierto, pero se decantaron por Juan Mata y Mauro Icardi sobre el límite. Finalmente, no es una de las cinco grandes ligas europeas, pero el Olympiacos, el equipo más grande de Grecia le tendió la mano.



Tres partidos ha disputado James Rodríguez con el Olympiacos hasta ahora y en cada uno de ellos, ha demostrado buen ritmo y poco preocupa su estado físico. No ha logrado terminar un juego completo, saliendo a los 70 minutos en dos de ellos, y en otro, entrando en el segundo tiempo.



James Rodríguez llegó el 15 de septiembre, jugó contra el Aris de Salónica, OFI tras una lesión y en su último encuentro, el clásico ante el PAOK. En los dos últimos juegos, tuvo incidencia con las redes, en el primero, asistió y en el segundo, anotó su primer gol de cabeza levantándose por los aires para definir al fondo y celebrar.



James Rodríguez ha ganado batallas en el Olympiacos, pues apenas lleva tres partidos, y ya desbancó a líderes en la misma posición como Mathieu Valbuena, Kostas Fortounis y Pep Biel. Los medios locales hablan muy bien de James, y las decisiones de Míchel González parecen darle la mano al colombiano en la disputa con tres jugadores más. Míchel quiere que juegue de volante ‘10’.



El diario TO10.gr analizó el buen momento de James Rodríguez, y las decisiones que ha tomado Míchel González con el colombiano, “es claro que Míchel tiene a James en la cima de sus opciones para el ‘10’. Esto es innegable. Y no oculta que está tratando de encontrar la manera de “tapar” al colombiano durante este tiempo, hasta que alcance los niveles de condición física que le permitan competir a sus propios estándares”.



A su vez, agregan, “aunque existan dudas sobre Rodríguez, el hecho de que en apenas 187 minutos lleve 1 gol y 1 asistencia, sin estar al 100% de forma física deja claro lo que puede ofrecer en el poco tiempo que estará. Los números hablan por sí solos de la carrera de la superestrella colombiana; números que muchas veces no son habituales ni siquiera para los delanteros”. Míchel se ha decantado por el ex Real Madrid, lo conoce de antes y está por encima de nombres como Mathieu Valbuena, Pep Biel o Kostas Fortounis de más tiempo dentro de la institución.



No es la primera ocasión en la que el medio TO10.gr destaca al colombiano, pues tras su gol contra el PAOK, pese a la derrota, dijeron que James Rodríguez es la esperanza del Olympiacos en esta temporada.