Dato de James en Real Madrid que no gustará a muchos, incluido Zidane

Aunque por ahora se trata de simples rumores en el mercado que cerrará el 31 de agosto en unas ligas y en otras el 1 de septiembre, el deseo de James Rodríguez de fichar en una grande para 2022/23 podría convertirse en realidad. Por ahora, solo hay especulación en torno a su futuro y nada concreto para oficializar su salida de Qatar.



Mientras se habla del Napoli y otros clubes en los que podría recalar el '10' de la Selección Colombia, continúa el debate sobre si su carrera en Real Madrid fue infravalorada o sobrevalorada. Este es un tema de nunca acabar y el diario Marca aprovechó el momento para hablar de cifras. Unos datos que seguramente no le gustarán a muchos, entre ellos su exentrenador en el Madrid, con quien lo compararon.

Marca comparó las estadísticas de los volantes creativos del Real Madrid en los últimos 20 años y las cifras de James resaltan a simple vista. El único de los volantes que no fue incluido en esta medición fue Luka Modric, asegurando que "sus estadísticas y lo que él ha hecho como jugador en su carrera con la casa blanca es intangible e incomparable, por números y por rendimiento".



El mano a mano de James se da con otros jugadores como Mesut Ozil, que en su mejor temporada dio 18 asistencias, cinco más que el colombiano. Aunque la diferencia en el gol es amplia. Ozil anotó 4 y James 13. Por su parte, Di María consiguió 17 asistencias y marcó 4 goles. En el comparativo también aparecen Isco, con 10 asistencias y 9 goles, y Zinedine Zidane, quien a pesar de tener una carrera laureada en el merengue no alcanzó las cifras del '10' de la tricolor. 'Zizou' asistió 9 y anotó 9, en su mejor temporada.



Con estas cifras, lo que se concluye es que la carrera de James Rodríguez en Real Madrid fue más brillante que la de otras figuras en su posición. Tuvo un gran paso por el Real Madrid, la manera en la que se fue del club fue una pena. El jugador no era del agrado del entrenador y su nivel había bajado (...) En su mejor momento, Rodríguez fue mucho mejor que varios de los ídolos del Madrid", mencionó Marca.