James tendrá un duro reto en la semana: tras su primer título en Catar

Si bien no tuvo el estreno que esperaba en la Qatar Stars League con Al-Rayyan, James Rodríguez se mostró confiado en lo que viene, y justamente, si lo que quería eran retos, lo que se avecina es una final. El próximo viernes su equipo se medirá a Al Sadd, dirigido por Xavi Hernández, por el título de la Copa Emir de Catar.

El volante colombiano ha recibido ácidas críticas por su debut en la derrota 3-0 frente Al Duhail en la Liga de Catar, en donde no tuvo mayor protagonismo. Sin embargo, jugaba su primer partido oficial después de cinco meses y es algo que lo tiene “contento”. Así lo dejó ver en sus redes tras el partido.



Mientras la prensa inglesa dice que está “tocando fondo” en Catar, James buscará empezar a callar bocas en su nuevo club y para ello necesita sumar su primer título. Qué mejor que hacerlo frente al favorito en el fútbol catarí.



Al Sadd es el equipo que mejor juega en la liga donde es líder, y es el que más trofeos suma en la Copa Emir, en la que es el campeón defensor. Una prueba nada fácil para el ‘10’ que además llega con la presión, tras un debut poco cómodo.



El título que está en juego se disputa desde la temporada 1972-73 y, como ya se mencionaba, Al Sadd es el que más veces ha ganado: 16 títulos. Al Rayyan suma seis trofeos y diez veces ha terminado subcampeón; desde 2013 no celebra.



Ahora bien, el equipo de Xavi llega invicto a este partido que será el próximo viernes (11:00 am, hora colombiana), pues en las seis jornadas de la Liga ha ganado todo. Viene de vencer 6-4 a su rival del fin de semana, mientras que los de Laurent Blanc llegan con un triunfo, tres empates y dos derrotas.