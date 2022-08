Al-Rayyan se estrena en Liga de Qatar: ¿James entró en sus planes?

La presencia de James Rodríguez en el estreno de Al-Rayyan por la Qatar Stars League es todo un misterio. Este miércoles frente a Al-Shammal será el primer partido del equipo del volante colombiano en la liga local y no se sabe si el técnico Nicolás Córdova lo incluyó en la lista de convocados.



Este 3 agosto, a las 11:45 am, será el primer reto de Al-Rayyan cuando dispute la primera jornada de la Qatar Stars League, después de una larga pretemporada. Aunque inicialmente se dijo que el '10' de la tricolor no regresaría al club catarí y que preparaba su salida con destino a Europa, la situación no cambió y tuvo que presentarse a su equipo, con el que tiene contrato vigente y se está entrenando.

Sin embargo, la presencia de James en los partidos oficiales no está asegurada y todo dependerá del técnico Córdova, quien decidirá si lo incluye o no en sus planes. Para este primer partido el club no ha divulgado una lista de convocados pero sí compartió una fotografía, al parecer en el hotel de concentración, donde los jugadores recibieron una conferencia sobre los peligros del dopaje y sobre cómo tratar con los medios. James no se ve por ningún lado.



El futuro de James sigue incierto y las especulaciones con su salida a Europa no se detienen. Su empresario Jorge Mendes estaría moviendo sus influencias para ubicarlo en un mejor club. Se habla de Napoli de Italia, Valencia de España y del fútbol turco. Por ahora, James seguirá con Al Rayyan. Habrá que esperar si consigue sumar minutos.