James ingresó en la selecta lista de jugadores libres: ¿Quiénes están?

James Rodríguez sorprendió a todos al finalizar contrato con Olympiacos y tras la emisión del comunicado oficial del club griego, se escandalizó su ida del equipo, pues no logró completar la temporada y con la mayor parte del mercado cerrado en el fútbol europeo, aún no se sabe qué hará el volante mientras se ubica en otra liga.

Con la marcha de James Rodríguez, el colombiano pasa a ser uno de los futbolistas top del fútbol mundial sin equipo y uno de los más costosos. Sin embargo, en la selecta lista de jugadores también están varios colombianos con mercado en el fútbol colombiano, aunque por lo económico haría imposible que el talentoso diez jugara en Colombia.



Estos son los otros jugadores top que están sin equipo actualmente:



Iván Arboleda



El arquero de 26 años dejó el Rayo Vallecano y después de terminar su cesión en Newell’s Old Boys, aún no logra ubicarse en ningún equipo.



José Izquierdo



El extremo colombiano es actualmente uno de los futbolistas colombianos que están sin equipo y con un valor en el mercado de 0,8 millones de euros, el atacante es uno de los más valiosos. Sin embargo, su último equipo fue Brugas y no se logró ubicar a tiempo en el mercado del fútbol europeo.



Isco Alarcón



El volante español es un caso similar al de James Rodríguez, pues su no continuidad lo llevó a rescindir contrato con Málaga y en el mercado tuvo opción de ir a Italia, pero finalmente no decidió y se quedó sin equipo.



Sime Vrsaljko

​

El lateral croata de 31 años fue otro de los jugadores que jugó en Olympiacos, pero luego de que no le renovaran, el defensor tuvo que buscar equipo y sigue sin ninguna opción.



Danny Rose

​

El futbolista inglés y uno de los internacionales con Inglaterra, sorprendentemente no pudo ubicarse en el mercado de verano y tendrá que esperar una nueva oportunidad a final de temporada. Su último equipo fue Watford.



Nikola Maksimovic

​

El defensor de 31 años que se destacó en el Genoa de Italia no ha tenido muchas oportunidades tras sus constantes lesiones y actualmente no tiene club, quedando hasta la expectativa hasta final de temporada.



Ayrton Preciado



El futbolista ecuatoriano de 28 años y que fue internacional con su selección, sigue en vilo, pues su último club fue el Santos Laguna de México y no tiene mercado actualmente. Su ficha cuesta 2 millones de euros.



Eddie Segura



El futbolista colombiano jugó en Los Ángeles FC de la MLS y con un valor de 3.5 millones de euros, es uno de los más cotosos que están sin equipo.